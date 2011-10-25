Состояние озимых вызывает угрозу недобора зерна в будущем году - Минагропрод

Состояние посевов озимых, сложившееся во второй половине октября, вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в будущем году. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Предварительное обследование состояния посевов озимых зерновых культур показывает, что всходы получены на площади 3,9 млн. га, что составляет 53% от посеянных, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 2,8 млн. га (71%), в слабом и изреженном состоянии - 1,1 млн. га (29%)», - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, на 24 октября озимые культуры на зерно посеяны на площади 7,6 млн. га, что составляет 93% от прогноза, в том числе: пшеница - 6,2 млн. га (94%), рожь - 323 тыс. га (95%) и ячмень - 1,04 млн. га (84%).

В сообщении говорится, что агрометеорологические условия, сложившиеся на протяжении сентября - первой декады октября, на большей части страны были крайне неблагоприятными, местами критическими, для посева и начальных этапов роста и развития озимых культур, что вызвало задержку прорастания зерна на отдельных площадях озимых, посеянных в оптимальные и допустимые сроки, а всходы на ранних посевах сформировались неравномерные и изреженные.

Отмечается, что дальнейшее состояние посевов, особенно тех, которые не взошли, слабых и изреженных, в решающей степени будет зависеть от погодных условий, в первую очередь от количества осадков и температурного режима. Если осенняя вегетация прекратится в обычные сроки (конец первой - начало второй декады ноября), значительная часть посевов войдет в зиму в неудовлетворительном состоянии и может подлежать весеннему пересеву.

По данным ученых, в годы с неблагоприятными погодными условиями осени производительность озимых может снижаться на 20-30 и более процентов.

Отмечается, что Минагропрод и органы управления АПК на местах принимают меры, направленные на предупреждение обострения ситуации и стабилизацию производства зерна в 2012 году. В частности, исходя из ожидаемого пересева отдельных площадей озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено увеличение площадей кукурузы на зерно, яровой пшеницы, сои и крупяных культур. Также под контроль взято дополнительное создание страховых запасов и подготовка высококачественных семян названных сельскохозяйственных культур.

Даны поручения по активизации формирования определенных правительством на 2011 год объемов государственного интервенционного фонда пшеницы и ржи и увеличению их закупок Аграрным фондом до 2,5 - 3 млн. тонн.

По уточненным данным регионов, по состоянию на 5 октября, озимые культуры под урожай следующего года прогнозируется посеять на площади 9,1 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры - 8,1 млн. га (на 147 тыс. га больше, чем в прошлом году), из них озимая пшеница - 6,6 млн. га (на 63 тыс. га больше прошлого года), озимый ячмень - 1,2 млн. га (на 27 тыс. га больше прошлого года), озимая рожь - 340 тыс. га (на 57 тыс. га больше прошлого года).