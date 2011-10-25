Обеспеченность аграриев дизтопливом составляет 92%, бензином - 97%

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом составляет 459,1 тыс. тонн, или 92% от технологической потребности на осенне-полевые работы, бензином - 123,8 тыс. тонн - 97% от потребности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, с учетом переходящих остатков, в наличии у аграриев имеется 502 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 106% от заявки (474 тыс. тонн) или на 20% больше по сравнению с прошлым годом.