В Россия заканчивается уборка зерновых, собрано 95 млн. тонн

Москва. В России зерновые убраны с 41,1 млн. гектаров, что составляет 96% посевной площади, собрано 95 млн. тонн зерна в бункерном весе.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которым располагает УНИАН.

В частности, урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 23,1 ц/га против 19 ц/га в 2010 году и 23,8 ц/га в 2009 году.

Пшеницы в целом по стране намолочено 58,9 млн. тонн в бункерном весе с 98% посевной площади против 42,9 млн. тонн годом ранее; ячменя - 17,6 млн. тонн зерна с 99% посевной площади против 8,7 млн. тонн годом ранее; гречихи - 738 тыс. тонн с 90% посевной площади против 353 тыс. тонн в 2010 году; риса намолочено 836 тыс. тонн с 85% посевной площади против 1,1 млн. тонн в 2010 году; кукурузы на зерно - 3,5 млн. тонн с 49% посевной площади против 2,4 млн. тонн в 2010 году.

Подсолнечника намолочено 5,6 млн. тонн с 54% площадей против 4,6 миллиона тонн в 2010 году. Рапса намолочено более 1 млн. тонн маслосемян с 89% площадей против 607 тыс. тонн в 2010 году, валовой сбор сои, которая убрана на 75% площади сева, составляет 1,4 млн. тонн против 883 тыс. тонн в 2010 году.

Сахарная свекла выкопана с 54% площади сева, накопано 26,1 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее.

Картофеля в сельскохозяйственных предприятиях накопано 4,2 млн. тонн с 97% уборочной площади против 2,1 млн. тонн в 2010 году, овощей - 1,6 млн. тонн с 72% уборочной площади против 995 тыс. тонн годом ранее.

Минсельхоз также сообщает, что на одну условную голову скота уже заготовлено 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов против 17,5 центнера кормовых единиц на эту же дату 2010 года.

Под урожай 2012 года озимые культуры в РФ посеяны на площади 14,9 млн. гектаров, что составляет 91% от прогнозной площади сева.