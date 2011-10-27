Аграрии Житомирской области завершили сев озимых культур под урожай 2012 года.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно предоставленной информации, под урожай следующего года всеми категориями хозяйств озимыми засеяна площадь в 155,4 тыс. га, что на 7,8 тыс. га больше аналогичного прошлогоднего показателя.

В настоящее время во всех районах хозяйствами области проведена обработка почвы под зябь на площади 148,9 тыс. га, что на 14,9 тыс. га превышает прошлогодний показатель на соответствующую дату.

Под урожай 2012 года засыпано 17,2 тыс. тонн семян яровых зерновых культур ,что составляет 78% от прогноза.

Напомним, что в конце августа т.г. аграрии Житомирской области приступили к севу озимых культур под урожай 2012 года. Планировалось засеять озимыми 126 тыс. га, что на 10,0 тыс. га больше, чем годом ранее.