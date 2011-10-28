Производитель сигарет Marlboro сокращает штат на 15%. От курения отказываются
11:47, 28 октября 2011Агро
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Производящая сигареты Marlboro компания Altria Group Inc. объявила о сокращении штата на 15% из-за падения продаж.
Крупнейший производитель сигарет Philip Morris USA, владеющий Altria Group, намерен к 2013 году сократить расходы на $400 млн, закрывая фабрики и увольняя сотрудников.
Мировые продажи сигарет значительно падают не только из-за повышения налогов и запретов на курение – многие бросают курить, заботясь о здоровье. Кроме того, проходит мода на курение, что приводит к проблемам бизнеса по производству табачной продукции, отмечает Associated Press.
Сотрудникам должны сообщить об увольнении к середине декабря, а покинуть компанию им придется до конца февраля следующего года.
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