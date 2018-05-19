Битва за НДС продолжается

Украинские сельскохозяйственные товаропроизводители просят президента поддержать их в вопросе возобновления процедуры возврата НДС при экспорте зерновых и технических культур. С таким письмом более полутора тысяч украинских фермеров обратились к Виктору Януковичу.

В эти дни в Украине разгорелась настоящая битва между украинскими аграриями и иностранными зернотрейдерами. Обе стороны апеллируют к главе государства.

Американская торговая палата (АТП) обратилась к главе государства с просьбой отменить решение Верховной Рады о возвращении с 1 января 2012 года практики возмещения НДС при экспорте зерновых. Украинские фермеры, крупные агропромышленные компании и отраслевые ассоциации, в числе которых, кстати, есть и члены «Европейской Бизнес Ассоциации» (ЕБА), просят президента не идти ни поводу у иностранцев, преследующих собственные интересы.

Проблема возникла еще в период принятия нового Налогового кодекса, предусматривающего отмену возмещения НДС аграриям с 1 июля сего года. Но летом депутаты с удивлением узнали, что их попытка сэкономить средства госбюджета обернулась стратегической проблемой для страны. Аграрии остались без ресурсов, позволяющих подготовиться к посевной кампании, и урожай-2012 встал под вопрос. В адрес президента, правительства и Верховной Рады стали приходить тысячи писем с призывом не обрекать на нищету 12 миллионов жителей села и не разрушать сельское хозяйство.

Осенью парламент, спохватившись, внес изменения в законодательство. Но как только документ был передан на подпись президенту, в игру вступили такие серьезные лоббисты, как Американская торговая палата и «Европейская Бизнес Ассоциация». Они через СМИ призвали главу государства ветировать решение Верховной Рады, поскольку оно, по их мнению, создает «непрозрачные преимущества для отдельных игроков рынка».

Эксперты утверждают, что на самом деле за этим призывом стоят мощные транснациональные компании, пытающиеся сохраненить преимущества, которые они получили, когда практика возмещения НДС была упразднена. Гендиректор компании «Волары» Юрий Гордейчук заявил в газете «Коммерсант-Украина»: «Американские компании не получают НДС, так как покупают товар у перекупщиков, а не напрямую у сельхозпроизводителя. По этой причине им не интересен возврат нормы закона о возмещении НДС». Но финансовое бремя легло на плечи производителей, которые оказались один на один с проблемой. «Без возмещения НДС и восстановления цен финансирование следующего урожая представляется проблематичным, особенно в условиях низкой ликвидности банковской системы», - пояснил гендиректор группы компаний «Агротрейд» Всеволод Кожемяко. Он сказал, что украинским крестьянам в следующем году, возможно, просто нечем будет торговать. «И если иностранные трейдеры спокойно найдут зерно в других странах, то аграрии заинтересованы в развитии отечественного зернового производства» – подчеркнул Кожемяко.

Руководитель «Агротрейда» уточнил, что его компания является членом «Европейской Бизнес Ассоциации», но не поддерживает позицию транснациональных зернотрейдеров в этом вопросе. «Против возмещения НДС выступают далеко не все представители Комитета зерновых и масличных культур ЕБА, а только транснациональные зернотрейдеры, в то время как отечественные и иностранные компании, заинтересованные в развитии отечественного зернового производства, отстаивают интересы украинских аграриев и поддерживают восстановление возмещения НДС», - утверждает Кожемяко.

Гендиректор крупнейшей украинской агропромышленной компании «Кернел-Трейд» Константин Литвинский тоже предполагает, что обращение иностранных лоббистов к президенту Украины было обоснованно не только беспокойством из-за прежней непрозрачности системы возврата НДС. «За десять лет работы в Украине структура закупок иностранных компаний осталась без изменений. Они так и не «дотянулись» непосредственно до товаропроизводителя и покупают зерно у перекупщиков. В таком случае дополнительная прибыль оседает в карманах посредников, а не аграриев. При этом новая законодательная норма разрешает возмещать НДС только тем компаниям, которые покупают у фермера напрямую», - пояснил Литвинский.

Именно поэтому отмена возврата НДС ударила в первую очередь по интересам фермерам. Руководитель «Кернел-Трейд» пояснил: «Сегодня украинскому товаропроизводителю жизненно необходима дополнительная доходность 20%, которую ему обеспечит возврат возмещения НДС при экспорте зерна. Норма еще не вступила в силу, а закупочная цена на кукурузу, на пшеницу и другие зерновые уже пошли вверх. Парламент Украины вовремя принял правильное решение, которое, мы надеемся, поддержит Президент». Он признал, что система возмещения НДС несовершенна, например, задолженность государства перед этой компанией составила более 1 млрд.грн. «Но любую систему можно улучшать постепенно. Безусловно, процедура возмещения должна быть прозрачной, но давайте ее вернем для начала, и затем будем совершенствовать. Разрушая все до основанья, мы рискуем оказаться в руинах, из-под которых перспективнейшая отрасль не сможет выбраться», - считает Литвинский. Он напомнил, что речь идет о более широкой и сложной проблеме: от успешности работы агропредприятий зависит эффективность работы элеваторов, заводов, логистической системы и тех же зернотрейдеров: «Если нашему фермеру нечем будет заплатить за посевную, зернотрейдеру нечего будет продать. Снижение урожайности, объемов производства, уровня инвестиций у товаропроизводителя скажутся на всей стране».

Производителей в данном вопросе поддерживают и отраслевое министерство, уже убедившееся в неэффективности непродуманной экономии, и отраслевые ассоциации. Так, «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) призвал Виктора Януковича прислушаться к мнению тех, кто обрабатывает украинскую землю, а не тех, кто делает бизнес на результатах их труда. «Нужно налаживать нормальное функционирование рынка, в том числе – в части возмещения НДС. Но не за счет производителей зерна», - считает руководитель УКАБ Алекс Лисситса. Гендиректор ассоциации Владимир Лапа напомнил, что в период финансовых кризисов аграрная отрасль стала тем локомотивом, который вытянул на себе экономику Украины. Это не тот сектор, на котором стоит наживаться, отбирая у крестьянина последнее», - отметил он.

Ліна Кострик