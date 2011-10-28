Украина экспортировала 4,4 млн. тонн зерна
Украина по данным на 27 октября текущего года экспортировала 4,4 млн. тонн зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента земледелия Министерства агарной политики и продовольствия Александр ДЕМИДОВ.
Из указанного объема зерна на внешние рынки поставлено 1,699 млн. тонн пшеницы, 1,822 млн. тонн ячменя и 0,847 млн. тонн кукурузы.
Кроме того, экспорт масличных составил 0,68 млн. тонн, в том числе 0,59 млн. тонн рапса и 0,094 млн. тонн сои.
А.ДЕМИДОВ уточнил, что экспорт в октябре составит 1,13 млн. тонн.
Он добавил, что Украина наращивает темпы экспорта и сегодня на внешние рынки поставляется около 70 тыс. тонн зерна в сутки, тогда как в начале сезона этот показатель составлял 10-20 тыс. тонн. Он отметил, что цель - выйти на суточные объемы экспорта в 100 тыс. тонн и на месячные - 2,5-3 млн. тонн зерна.
Напомним, по оценкам Минагропрода, экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в 27 млн. тонн зерна.