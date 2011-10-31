Цены на хлеб в Черкасской области повышаться не будут - ОГА

В Черкасской области цены на хлеб и хлебобулочные изделия повышаться не будут.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы Черкасской ОГА Василия КОРНИЕНКО.

По словам В.КОРНИЕНКО, сегодня область имеет все возможности, чтобы сохранить стоимость хлеба сортов массового потребления. С начала года стоимость хлеба массового потребления из муки первого сорта оставалась неизменной - 3,59 грн. за 1 килограмм, хлеба ржано-пшеничного - 3,61 грн., хлеба из муки высшего сорта - 4,44 грн. за 1 килограмм.

Кроме того, Черкасская облгосадминистрация подпишет с производителями хлеба области меморандум о стабилизации цен на хлеб массового потребления на протяжении 2011-2012 маркетингового года (МГ), поскольку имеющиеся в области ресурсы зерна полностью обеспечивают ее нужды. В 2011 году собрано 977 тысяч тонн зерна пшеницы, в том числе продовольственной - 680 тысяч тонн. Черкасщине требуется 218 тысяч тонн такого зерна для производства хлеба, из них 72 тысячи тонн для промышленного хлебопечения. Кроме того, для удержания ценовой ситуации в дальнейшем решено заготовить 55 тысяч тонн зерна в региональный ресурс, и эту задачу необходимо выполнить до 15 ноября 2011 года, отметил В.КОРНИЕНКО.