Украина разрешила ввоз свиней из Литвы
17:05, 31 октября 2011Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины разрешила ввоз свиней, продукции и сырья из них из Литовской Республики.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.
Решение об отмене запрета ввоза свиней принято 26 октября 2011 г. в связи с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о том, что на территории Литвы заболевание классической чумой свиней не регистрируется.
Напомним, запрет на ввоз в Украину свиней, продукции и сырья из них из Литовской Республики был введен в июне 2011 г.
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