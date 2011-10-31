Президент поручил Кабмину улучшить господдержку животноводства
По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета регионов, которое состоялось 15 сентября 2011 года, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сделал ряд поручений.
Текст поручения опубликован на сайте Президента.
В частности, главе правительства Николаю АЗАРОВУ поручено до 31 марта 2012г. проработать с участием Национального банка Украины вопрос стимулирования долгосрочного кредитования строительства животноводческих комплексов и по результатам внести в установленном порядке соответствующие предложения.
Н.АЗАРОВУ, Совету министров АР Крым, председателям областных государственных администраций до конца 2011 г. поручено проработать вопрос о совершенствовании механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием продукции животноводства, в частности, скотоводства, для стимулирования крупнотоварного производства, развития фермерских, личных крестьянских и домохозяйств обслуживающей инфраструктуры производства и заготовки животноводческой продукции, и по результатам внести в установленном порядке соответствующие предложения.
Н.АЗАРОВУ, Совету министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций до 1 декабря 2011г. поручено принять исчерпывающие меры для завершения работ по проведению нормативной денежной оценки земли в регионах.
Кроме того, Андрею КЛЮЕВУ, Федору ЯРОШЕНКО и Николаю ПРИСЯЖНЮКУ до конца 2011 г. поручено осуществить анализ результатов применения в 2011 году механизма государственной поддержки отрасли животноводства за счет сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясокостная мука), и по итогам проведения анализа принять безотлагательные меры для устранения причин, которые обусловили существенное снижение уровня государственной поддержки отрасли животноводства по сравнению с предыдущими годами.
Также Совету министров АР Крым, председателям областных государственных администраций до конца 2011 г. поручено разработать региональные программы развития скотоводства, в которых предусмотреть меры, направленные на расширение объемов привлечения инвестиций в отрасль животноводства, и представить их в установленном порядке на утверждение.
Также Совету министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской
городских государственных администраций до 1 декабря 2011 г. поручено взять под личный контроль вопросы формирования региональных резервов зерна и обеспечить их наполнение в полном объеме, а также ежеквартально докладывать о принятии исчерпывающих мер для обеспечения внесения субъектами хозяйствования арендной платы собственникам земельных паев.