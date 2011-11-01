Экспорт зерна в июле-октябре составил 4,8 млн. тонн

В июле – октябре 2011-2012 маркетингового года экспорт зерна из Украины составил около 4,8 млн. тонн, масличных – 0,8 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Украинской аграрной конфедерации.

Сообщается, что в октябре экспорт составил немногим более 1,5 млн. тонн зерна, в том числе 1 млн. тонн кукурузы, 0,3 млн. тонн ячменя и свыше 0,2 млн. тонн пшеницы.

Отмечается, что такие показатели зернового экспорта в текущем году на фоне почти «исторически-рекордного» урожая, на 200 тыс. тонн меньше экспорта за июль-октябрь 2010 года, когда в Украине вводилось квотирование экспорта зерна, и почти в 2 раза ниже, чем в июле-октябре сопоставимого с текущим по валовому сбору зерна 2009 года (8,9 млн. тонн).

Как отметил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ, таким негативом для экспорта зерна из Украины послужило действие экспортных пошлин (с 1 июля по 22 сентября т.г.) на падающих рынках – как внешних, так и внутреннем.

Одной из главных причин довольно значительного падения экспорта масличных культур в текущем году по сравнению с предыдущими годами — с 1,1 млн. тонн в 2010г. до 0,8 млн. тонн в текущем, эксперт называет изменение с 1 июля т.г. налогообложения НДС как при внутренних операциях с рапсом, так и при его экспорте.