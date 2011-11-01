Количество пожаров в Украине остается большим

Количество пожаров в Украине и пострадавших от них людей в этом году остается большим, несмотря на предупреждение о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на брифинге в МЧС Украины.

В частности, директор департамента пожарной безопасности Государственной инспекции техногенной безопасности Украины Михаил БАЙТАЛА сообщил, что с начала года в Украине возникло 50 тыс. 222 пожара, в которых погибли 2 тыс. 95 человек, травмированы 1 тыс. 260 человек.

При этом, по его словам, за 9 месяцев текущего года прямой ущерб государства от пожаров составил 633 млн. грн., а побочный – 1 млрд. 416 млн. грн., по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 5,4%.

"Ежедневно в Украине возникает в среднем 165 пожаров, в результате которых погибают 7 человек, получают травмы 4 человека, уничтожаются 65 зданий и сооружений, а ежедневный материальный ущерб для государства – около 8 млн. гривен”, - сообщил И.ГАСЕК.