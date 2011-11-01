Завтра в Украине немного похолодает

В среду, 2 ноября, в Украине немного похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. В Крыму, Приазовье и восточных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, в Карпатах, Закарпатье и в степной части Крыма местами – 3-0° мороза; днем - 6-11° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 7-9°.