Инспекторы оценили ущерб от самовольного захвата земли в 96 млн. грн. — Госземагентство

Инспекционные подразделения территориальных органов земельных ресурсов насчитали 96 млн. грн. ущерба, причиненного государству вследствие нарушений земельного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, государственные инспекторы за январь-сентябрь т.г. выявили 32 тыс. нарушений земельного законодательства, выдали около 31 тыс. предписаний и составили 16 тыс. протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 13,4 тыс. граждан и должностных лиц, на которых наложено штрафов на сумму более 3,6 млн. гривен.

В частности, за данный период инспекторы выявили 5,5 тыс. случаев использования земельных участков не по целевому назначению, снятия плодородного слоя почвы без разрешения уполномоченных государственных структур, самовольных захватов земли.

Инспекционные подразделения органов земельных ресурсов с начала года направили в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 8,7 тыс. ходатайств об устранении нарушений требований земельного законодательства.

При этом государственные инспекторы акцентируют внимание на превышении полномочий местными органами власти по предоставлению разрешений на разработку проектов землеустройства, на непроведении в случаях, определенных законодательством, торгов, аукционов по передаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

Для рассмотрения и дальнейшего реагирования в органы прокуратуры в течение данного периода передано более 2,8 тыс. материалов о нарушениях требований земельного законодательства. В результате этого возбуждено 89 уголовных дел, сообщает пресс-служба ведомства.