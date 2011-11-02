В Тернопольской области в связи с засухой взошло только 59% озимых

В Тернопольской области из-за отсутствия дождей посевы озимых взошли на площади 120 тыс. га, что составляет 59% всех посевов озимых.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, на площади 82 тыс. га озимые не взошли.

При этом на участке 27 тыс. га (33%) озимые уже не взойдут, еще на 27 тыс. га всходы ожидаются, а такая же площадь определена как проблемная, то есть озимые на ней могут взойти в случае, если пройдет достаточное количество осадков.

Зябь, по данным М.ДЕРМАНСКОЙ, в области вспахана на 250 тыс. га, что составляет 87% запланированного, из них 62,3 тыс. га – глубокая пахота (96% запланированного).

«Сейчас темпы пахоты снизили, поскольку сухо. Но пахоту можно проводить и в декабре», – отметила М.ДЕРМАНСКАЯ.