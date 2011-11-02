Кабмин утвердил план действий по проведению земельной реформы

Кабинет министров своим распоряжением №1072 от 26 октября т.г. утвердил план действий по проведению земельной реформы и созданию прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенного на правительственном портале.

Согласно документу, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры установления границ населенных пунктов» должен быть разработан и подан на рассмотрение правительства в октябре-ноябре этого года, "Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития земельных отношений в Украине на период до 2020 года" - в феврале 2012 года, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены бесплатной приватизации земельных участков" - в августе 2012 года.

Кроме того, в декабре 2011 года должен быть разработан и подан на рассмотрение Кабмина проект постановления «Об утверждении Концепции Общегосударственной программы использования и охраны земель», а в ноябре 2011 года - «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов».