Завтра в Украине без осадков, лишь в Крыму пройдет небольшой дождь

3 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму местами пройдет небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье Крыма до 8°, днем 6-11° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью от 2 тепла до 3° мороза, днем 10-15° тепла, в горах 4-9° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.