Госземагентство предлагает изменить методику нормативной денежной оценки сельхозземель

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает внести изменения в Методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов.

Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте ведомства.

В частности, предлагается для учета изменений в рентном доходе, который создается при производстве зерновых культур, к показателям нормативной денежной оценки пашни, проведенной по состоянию на 1 июля 1995 года (с учетом индексации) применять коэффициент 1,756.

Также предлагается установить, что нормативная денежная оценка гектара пашни отдельного земельного участка по состоянию на 1 июля 1995 года применяется с коэффициентом 1,756.

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.