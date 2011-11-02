Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 104%

Минск. Беларусь в полном объеме обеспечена собственным зерном на продовольственные и фуражные цели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, директор департамента по хлебопродуктам Василий СЕДИН.

Он отметил, что госзаказ по поставкам зерна выполнен на 104% - поставлено 1 млн. 62 тыс. т. В том числе 590 тыс.т пшеницы, что на 3,5% больше, чем планировалось, 312,6 тыс. т ржи, что на 4% больше, и 159,4 тыс. т прочих культур, что на 2,8% больше.

«Этих объемов вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Кроме того, предприятия отрасли работают по прямым договорам по получению зерна от сельхозорганизаций для фуражных целей. Комбинаты хлебопродуктов уже имеют 1 млн. т фуражного зерна, которое будет использовано для производства комбикормов. А в целом ежегодно предприятия отрасли закупают для комбикормов около 4 млн. т зерна» - подчеркнул замминистра.

В.СЕДИН отметил, что Беларусь в текущем году не будет закупать по импорту зерно и муку для производства хлебобулочных изделий.

«Более 70% заготовленного продовольственного зерна пшеницы отнесено к третьему классу, что свидетельствует о его высоких хлебопекарных свойствах. Закупки продовольственной пшеницы из-за пределов республики осуществляются только для производства макаронных изделий. Если в 2005 году республика закупала 163 тыс. т зерна, то в 2010-м было приобретено только 5 тыс. т. Пшеница твердых сортов, закупаемая по импорту, идет для производства муки в качестве подсортировки для повышения конкурентоспособности макаронных изделий», - сказал В. СЕДИН.

Справка УНИАН. За 9 месяцев за пределы Беларуси реализовано 83 тыс.т муки. При этом ее импорт значительно сокращен. По сравнению с 2005 г., импорт муки по итогам 2010 года снизился в 2 раза (с 62 тыс. т до 35 тыс. т). За девять месяцев текущего года в Беларусь завезено всего 6 тыс.т муки, т.е. объемы импорта снижены почти в шесть раз.