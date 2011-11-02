Украина усилила контроль за ввозом свинины из России из-за вспышки африканской чумы

В связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней в Курской области России, украинские ветеринарно-санитарные пункты контроля на государственной границе заработали в усиленном режиме.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы со ссылкой на слова председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана БИСЮКА.

В частности, безотлагательные меры приняты в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, а также в Крыму. «Ветеринарно-санитарные инспекции на границах начали изъятие мясной продукции у граждан, прибывающих в Украину. Также усилен надзор за выдачей ветеринарных документов на перемещение животных и продукции животного происхождения по территории Украины», - сообщил И.БИСЮК.

«С сегодняшнего дня ввоз свинины из России взят под особый контроль. В ближайшее время будут ликвидированы места стихийной торговли в регионах, находящихся в зоне риска. Все региональные государственные лаборатории ветеринарной медицины уже начали снабжать необходимым диагностическим оборудованием для лабораторных исследований на АЧС», - отметил он.

В сообщении отмечается, что с начала года в РФ зарегистрировано 44 случая заболеваний свиней африканской чумой. Последние случаи заболевания зафиксировали в Курской области, в личном подсобном хозяйстве в 85 км от украинской границы. Основными причинами распространения болезни являются бесконтрольное перемещение больных животных, сырья и продукции животного происхождения, содержащих возбудитель болезни.

Курская область является особой с точки зрения распространения африканской чумы свиней. Это связано с большим количеством диких кабанов, а также географическим положением и природным ландшафтом, в частности, наличием лесов.