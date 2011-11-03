В Николаевской обл. - пожар на складе ГАК «Хлеб Украины». Ликвидация продолжается

В пгт Врадиевка Николаевской области вчера в 19.30 в складском помещении на территории Государственной акционерной компании „Хлеб Украины” возник пожар, в результате которого огнем уничтожены семена подсолнечника и элементы здания склада на площади 2,4 тыс. м кв.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на утро 3 ноября пожар локализован, ликвидация продолжается.

К гашению пожара привлечены четыре отделения пожарно-спасательной службы МЧС. Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.