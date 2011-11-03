Украина за 9 мес. увеличила экспорт коньяка на 1,9% — до 110 тыс. дал

Украинские производители в январе-сентябре 2011 года экспортировали более 110 тыс. дал. различных сортов коньяка, что на 1,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на данные департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНСУ, популярными за рубежом являются виноградные вина украинского производства — за 9 месяцев т.г. наблюдался рост экспорта на 23,7%, в целом продано зарубежным потребителям 970 тыс. дал. Шампанского и игристых вин реализовано в объеме более 240 тыс. дал.

Однако главным потребителем продукции отечественных виноделов остаются украинцы. Объем продаж коньяка в текущем году на внутреннем рынке составил 2,6 млн. дал. (рост на четверть), вина - более 11,8 млн. дал., шампанского и игристых вин - 2,5 млн. дал.

Соответственно, выросли и объемы производства этой продукции. Коньяка произведено более 3 млн. дал. (на 38,6% больше, чем в январе-сентябре 2010 года), вин виноградных - более 13,1 млн. дал., шампанского и игристых вин - более 3 млн. дал.