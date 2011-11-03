Ветслужба усилила контроль из-за опасности заболевания африканской чумой свиней

Государственная служба ветеринарной медицины Украины усилила контроль за работой свинокомплексов в закрытом режиме из-за опасности возникновения заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«Теперь уже не просто совет, а четкое требование - все специализированные свинохозяйства региона (Харьковской, Сумской и Черниговской областей — УНИАН) должны быть переведены на закрытый режим работы. Кроме того, мы внесли требование, по которому работники, которые работают на специализированных свинохозяйственных комплексах, в своих домашних хозяйствах не должны содержать свиней для собственного употребления, поскольку это потенциальная угроза перенести заболевание со двора на специализированное хозяйство», - сообщил И.БИСЮК.

Основная угроза существует для Сумской, Харьковской и Черниговской областей. В соответствии с распоряжением главного ветеринарного инспектора Украины эти области объявлены зонами особого эпизоотического состояния. Он сообщил, что 31 октября в Курской области России зарегистрирована вспышка заболевания африканской чумой свиней, поэтому области Украины, граничащие с этим регионом, под особым контролем ветслужбы. «Особое внимание к Харьковской, Сумской и Черниговской областям, которые в соответствии с моим распоряжением... от вчерашнего дня объявлены зонами особого эпизоотического состояния. В связи с распоряжением необходимо обеспечить постоянную работу до особого распоряжения совместных рабочих групп ветеринарной милиции, государственной автоинспекции министерства внутренних дел, а также инспекторов ветеринарной медицины, усилить контроль за перемещением грузов, в первую очередь живых животных и продуктов забоя и переработки в приграничных с Российской Федерацией районах», - сообщил он.

Также поручено срочно провести заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий и немедленно ликвидировать все стихийные рынки на территории этих областей. Также поставлено требование немедленно и оперативно информировать Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу о каждом случае гибели свиней на территории этих областей. «Все дикие кабаны, которые убиваются или выявляются мертвыми, должны быть исследованы на африканскую чуму свиней в государственных лабораториях ветеринарной медицины, а также все погибшее свинопоголовье старше 4 месяцев во всех специализированных свинохозяйственных комплексах», - добавил И.БИСЮК.

Ветеринарная служба призывает граждан, которые пересекают границу с Россией в этих областях, воздержаться от перевозки продуктов животного происхождения, поскольку они изымаются и уничтожаются.

«Ситуация находится абсолютно под контролем государственной службы ветеринарной медицины, потому что мы проводим диагностические убои и исследования с целью выявления возбудителя африканской чумы свиней. На сегодняшний день все исследования негативные. Но общественность Украины должна знать о той реальной опасности, которая сегодня складывается в отношении АЧС. На сегодняшний день ситуация эндемична — вирус в природе не контролируется и может возникать в любом месте. Мы максимум делаем и сделаем все для того, чтобы это заболевание на территорию Украины не попало, но мы должны быть готовы и к другому», - добавил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Он отметил, что в случае возникновения АЧС на территории Украины подготовлено постановление, согласно которому государство будет компенсировать населению изъятый в очаге заболевания на убой скот по рыночной цене.

Также И.БИСЮК отметил, что в ближайшее время Украина может иметь угрозу по АЧС и со стороны Беларуси. «Поскольку Таможенный союз — Казахстан, Россия и Беларусь не имеют между собой внутренних границ и перемещение животных и продуктов питания идет практически без барьеров, то с развитием событий в Курске, Беларусь, то есть наши северные границы, в ближайшее время станут также для Украины угрозой в плане АЧС. Это будут и Киевская, и Житомирская, и Ровенская, и Волынская области», - считает он.

И.БИСЮК также сообщил, что сезон охоты на диких кабанов (начинается 20 декабря) могут начать раньше, для того чтобы в процессе охоты проводить исследования убитых животных на АЧС.

Он отметил, что АЧС не несет угрозы для здоровья людей, но несет большие экономические убытки, поскольку в очаге заболевания уничтожается все поголовье свиней. Также может быть ограничен экспорт зерна из неблагоприятных регионов.