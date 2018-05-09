Рекордный урожай картофеля - "Клондайк" для перекупщиков

В этом году Украина собрала рекордный за время независимости урожай картофеля - более 23 млн. тонн. Причем, показатель достигнут не благодаря увеличению посевных площадей (они выросли с прошлогодних 1,41 млн. га до 1,44 млн. га), а вследствие благоприятной погоды, которая способствовала повышению средней урожайности корнеплода до 166 ц/га.

По оценкам председателя Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Ивана Томича, на сегодня урожайность картофеля в Украине составляет от 100-120 до 140 ц/га, но есть хозяйства, которые собирают в пределах 400 ц/га. В зарубежных странах - традиционных производителях картофеля урожайность, независимо от погодных условий, составляет 300-400 ц/га. При этом, на потребление необходимо 6-7 млн. тонн, на посадку – около 5 млн. тонн, около 6 млн. тонн – на корма, и на переработку – 1,5-2 млн. тонн, а потери составляют 20-22%.

Впрочем, украинскому аграрию и плохой урожай плохо, и хороший - беда. Так, нынешнее достижение уже спровоцировало колоссальное удешевление «второго хлеба». По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), с начала сбора картофеля оптовые цены на него упали втрое, достигнув 0,6-1 грн. за кг. «Это стало ошеломляющей новостью для аграриев, которые после весенних цен на картофель на уровне 4,5-6 грн. планировали получить значительную прибыль», - отмечают в УАК.

Конечно, можно было бы поместить картофель в хранилища и дожидаться выравнивания цены, но площади для хранения могут принять только на 1 млн. тонн продукта, чего явно недостаточно.

Не менее актуальной проблемой эксперты называют реализацию картофеля. «Не каждый производитель имеет доступ к оптовым рынкам, поэтому и реализует свою продукцию по заниженной цене. Например, в сентябре, когда оптовые цены на картофель еще были на уровне 2 грн./кг, аграрии вынуждены были продавать свой урожай перекупщикам по 0,80 грн., потому что везти небольшие объемы на крупные оптовые рынки не было ни возможности, ни экономического смысла. По этим же причинам мы имеем и ежегодные ценовые колебания, когда осенью картофель стоит в 2-3 раза дешевле, чем весной. Тогда основная прибыль оседает у перекупщиков, которые реализуют приобретенный еще осенью картофель в частных крестьянских хозяйствах», - отмечают эксперты УАК.

В то же время, в Европе цены на овощи и фрукты стабильные с небольшой «качкой» на протяжении года, что обеспечивается развитостью рынка, наличием необходимого количества овощехранилищ, хорошими логистикой и транспортной инфраструктурой.

Спасти ситуацию и разгрузить внутренний рынок мог бы экспорт корнеплода, но Украина почти не вывозит картофель, продавая за границу лишь 5-10 тыс. тонн в год. А такие объемы не влияют на внутренние цены. Да и основным направлением поставок нашего картофеля была и остается Россия, которая на сегодня не нуждается в такого рода импорте, напротив, планирует вывезти 1 млн. тонн собственного продукта.

Кроме того, хороший урожай картофеля зафиксирован и у других наших соседей, в частности в Беларуси. Там производители тоже несут убытки. Как вариант, излишки продукта Украина могла бы поставлять в Азию, но Россия давно приглядела ее для себя в качестве рынка сбыта. Не имеет возможности Украина экспортировать картофель и в Европу, в первую очередь, из-за его качества, которое не соответствует стандартам ЕС.

В сложившихся условиях производители вынуждены будут направить «излишки» урожая на корм скоту, как это делается на протяжении многих лет, хотя продуктивность такого «бизнеса» еще никто не просчитывал. К тому же, из-за отсутствия денег и возможности реализовывать выращенную продукцию аграрии все чаще прибегают к «натуральному бартеру» - за оказанные услуги рассчитываются собственным урожаем, что не содействует развитию экономики на селе.

По мнению УАК, в сложившейся ситуации помочь может только кооператорство – объединение сельхозпроизводителей. Но процесс создания кооперативов осложняется несовершенной законодательной базой, низкой, а временами номинальной поддержкой со стороны власти и неосведомленностью крестьянства.

А пока проблемы ждут разрешения, картофельная история переходит в разряд «теневых». К сожалению, традиционно для Украины низкие цены производителя не гарантируют дешевизну для потребителя. И картофель в этой схеме не является исключением. Закупаемый у производителя за 0,6 грн. за кг, по словам участников рынка, в детские сады, интернаты и детдома картофель поставляется по более «интересной» цене - от 3 грн. до баснословных 9 грн. за кг. Легким движением «мохнатой руки» бюджетные средства попадают не в кошелек производителя и не на стол детворы, а в карманы широких штанин коррупционеров и посредников.

Аграрные эксперты неохотно комментируют такие факты, отмечая, что отвечать на подобные вопросы должны правоохранительные органы, ведь ни для кого не секрет, что система государственных закупок в Украине насквозь пропитана коррупцией с молчаливого согласия как власти, так и призванных контролировать эту сферу ведомств.

Этот материал о картофеле, но замените слово «картофель» на любое другое, которое вам по вкусу, и ситуация повторится. Наши дети в садиках, школах, а во взрослом возрасте - в армии, едят «деликатесные» продукты по баснословным ценам, а «жировая прослойка» между закупочными и реальными рыночными ценами оседает хорошо известно в чьих карманах.

София Клинович (УНИАН)