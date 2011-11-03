В трех областях Украины начал работу Единый государственный реестр животных

В Киевской, Волынской и Донецкой областях начал работу Единый государственный реестр животных. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана БИСЮКА.

Сообщается, что районные больницы ветеринарной медицины в каждом из трех регионов были в течение 2011 года оснащены всем необходимым оборудованием и подключены к реестру, который включает в себя информацию по идентификации, перемещению и убою животных.

Для успешного внедрения проекта было организовано 6 миссий международных экспертов, которые предоставили рекомендации по усовершенствованию работы системы идентификации и регистрации животных в Украине.

По словам И.БИСЮКА, единая система регистрации животных позволяет обеспечить контроль на всех стадиях производства, переработки и реализации продуктов животного происхождения. По его мнению, роль идентификации также имеет большое значение в обеспечении эпизоотического благополучия страны.

«В настоящий момент в разработке находится специализированный модуль программы, который бы базировался на информации из Единого государственного реестра животных. Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба через Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилась в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН с просьбой начать новый проект «Развитие возможностей Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины для возрождения скотоводства и гарантирования плавного перехода к стандартам ЕС в области качества продовольствия», - сообщил глава Госветфитосанитарной службы.