Янукович поздравил аграриев Черкащины с намолотом третьего миллиона тонн зерна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил аграриев Черкасской области с намолотом третьего миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Такой результат является щедрым вознаграждением благословенной Черкасчины за ваш победоносный труд, высокий профессионализм и любовь к родной земле», – подчеркнул Президент. Он пожелал аграриям крепкого здоровья, счастья и достатка.

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