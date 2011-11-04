Янукович поздравил аграриев Черкащины с намолотом третьего миллиона тонн зерна
12:07, 04 ноября 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил аграриев Черкасской области с намолотом третьего миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Такой результат является щедрым вознаграждением благословенной Черкасчины за ваш победоносный труд, высокий профессионализм и любовь к родной земле», – подчеркнул Президент.
Он пожелал аграриям крепкого здоровья, счастья и достатка.
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