Присяжнюк предлагает отчислять 1% от аренды сельхозземель на развитие общины

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предлагает после завершения земельной реформы отчислять 1% от аренды сельхозземель на развитие общины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Хмельницкой области в пятницу.

“Община обязана экономически развиваться. Поэтому ежегодная сумма 4 млрд. грн, которую будут получать общины от аренды земель на специальные счета, пойдет на строительство ферм, формирования кооперативов. Другого пути у нас с вами нет”, - отметил он.

Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что начатую земельную реформу правительством Николая АЗАРОВА необходимо завершить.

“Все предложения, поступившие от фермеров и владельцев земельных паев, мы учтем в законопроекте о продаже земли”, - заявил он.