На молочное скотоводство будет выделено более 2 млрд. грн. - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в 2012 году на отрасль молочного скотоводства Украины будет выделено более 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Хмельницкой области.

По словам министра, государство будет стимулировать товаропроизводителей покупать телят у крестьян, компенсируя 7 грн./кг веса скота; возвращать агроформированиям 50% освоенных средств на реконструкцию и строительство молочных ферм; компенсировать половину стоимости доильных аппаратов и охладителей для создания мини-фермы.

“Вообще те, кто занимаются молочным скотоводством, получат от государства 70% компенсации за потраченные средства. Это достаточно весомые средства и мы обязательно выйдем на положительную ситуацию”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Отдельно министр заметил, что ныне Хмельницкая область занимает первое место среди других регионов государства по закупке телят у населения.