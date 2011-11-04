Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что заинтересован в экспорте зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Хмельницкой области.

"Сегодня мы мотивируем экспорт зерновых культур. А именно, на вывоз за пределы страны готовы предоставить 27 млн. т. Но продовольственная безопасность Украины остается номером один для власти", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что не позволит, чтобы Украина, будучи аграрной страной, испытывала дефицит сельскохозяйственной продукции. "Сапожник не должен быть без сапог", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Чиновник добавил, что в этом году Украина соберет рекордный урожай зерновых за годы независимости - около 55 млн. т.