Президент Туркменистана пригрозил увольнением главе метеослужбы за неверный прогноз

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ объявил строгий выговор председателю Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркменистана Батыру ХАЛЛЫЕВУ за неверный прогноз.

Как сообщает «Газета.ру», согласно распоряжению главы государства, руководитель метеослужбы наказан «за допущение недостатков в обеспечении точности передаваемых сведений».

Распоряжение также содержит предупреждение Б.ХАЛЛЫЕВУ, что «в случае не исправления в кратчайшие сроки допущенных недостатков он будет освобожден от занимаемой должности».

Во вторник метеослужба Туркменистана опубликовала в газетах прогноз погоды на неделю с обещанием значительного похолодания, дождя и снега. Однако погода практически совпала с прогнозом в Интернете, было тепло и бесснежно.