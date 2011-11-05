Завтра в Украине осадки не ожидаются. На востоке ночью 1-6° мороза
15:01, 05 ноября 2011Агро
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Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром, кроме восточной части и севера Левобережья, местами туман.
Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9°, в западных областях, в Одесской области и в Крыму 7-12° тепла; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.
В Киевской области в воскресенье ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киеве температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.
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