Завтра в Украине осадки не ожидаются. На востоке ночью 1-6° мороза

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром, кроме восточной части и севера Левобережья, местами туман.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9°, в западных областях, в Одесской области и в Крыму 7-12° тепла; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в воскресенье ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.