В Киеве две трети продавцов детского питания нарушают законодательство - КГГА

В Киеве две трети продавцов детского питания нарушают законодательство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на результаты проведенной Главным управлением по вопросам защиты прав потребителей проверки.

Так, с начала 2011 года отделом контроля за качеством продовольственных товаров указанного управления проверено 24 субъекта предпринимательской деятельности, которые осуществляют торговлю продуктами детского питания. При этом в 16 магазинах специалисты выявили нарушение действующего законодательства.

В частности, предприниматели не указывают необходимой, доступной, достоверной информации на потребительской маркировке о названии производителя, его адрес, а если последний и есть, то указан на иностранном языке – это недоступно и неудобно для рядового покупателя. Также во многих случаях детское питание продается без сопроводительных документов: свидетельств о качестве и сертификатов соответствия. Кроме того, не соблюден температурный режим в помещениях, где хранится продукция (не выше +25 градусов), что может привести к порче продукции, а в дальнейшем – к отравлению ребенка.

Кроме того, специалисты проверили 791 кг кондитерских изделий и из-за ненадлежаащего качества или истечения срока пригодности приостановили реализацию 274 кг сладкой продукции, то есть почти 35% общего количества.