На Кировоградщине половина посевов озимой пшеницы - в неудовлетворительном состоянии

В Кировоградской области 48% посевов озимой пшеницы находятся в слабом и неудовлетворительном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Виктор НИКОЛАЕНКО.

В хорошем состоянии находится 17% посевов культуры, 35% - в удовлетворительном.

«Наиболее плачевное состояние у посевов рапса. Из запланированных 100 тыс. гектаров взошло только 38 тыс. Причиной плохих всходов стало отсутствие достаточных осадков в августе-октябре этого года. В области на протяжении 55 дней не было дождей», - отметил В. НИКОЛАЕНКО.

По его словам, на 7 ноября всходы озимых культур получены на площади 208,9 тыс. гектаров, или на 67% засеянной территории.

«Сегодня рано прогнозировать урожай следующего года. Важно, в каком состоянии будут посевы после вегетативного периода, а об этом можно будет судить весной. В случае необходимости пересевать культуры будем рекомендовать зерновой клин, пшеницу и кукурузу, ни в коем случае не подсолнечник, который является технической культурой, истощает почву», - подчеркнул В. НИКОЛАЕНКО.

Он отметил, что в следующем году ожидается валовое производство зерновых в объеме 2-2,5 млн. тонн.