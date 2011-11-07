Кабмин утвердил порядок разработки проектов землеустройства

Кабинет министров Украины утвердил Порядок разработки проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий.

Об этом говорится в постановлении №1134 от 2 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, проект землеустройства разрабатывается с целью организации сельскохозяйственного производства и упорядочения сельскохозяйственных угодий в границах землевладений и землепользований для эффективного ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения рационального использования и охраны земель, создания благоприятной экологической среды и улучшения природных ландшафтов.

Проект землеустройства разрабатывается на основании решения соответствующего органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или суда о проведении работ по землеустройству и заключенного в соответствии с ним договора между землевладельцем (землепользователем) и разработчиком проекта землеустройства.

Разработчиком проекта может быть юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на проведение соответствующих работ по землеустройству.