Полтавские аграрии намолотили 4 млн. тонн зерновых с 87% площадей

Полтавские аграрии собрали урожай зерновых и зернобобовых культур с 87% площадей, намолочено 4 млн. тонн зерна при средней урожайности 47,2 ц/га, в том числе кукурузы - 2,4 млн. тонн при урожайности 76,8 ц/га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Полтавской областной госадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По данным Главного управления агропромышленного развития ОГА, валовой сбор подсолнечника в области составляет 558 тыс. тонн, сои - 311 тыс. тонн, сахарной свеклы - 2,4 млн. тонн, картофеля - 1,26 млн. тонн, овощей - 430 тыс. тонн, что значительно больше прошлогодних показателей.

Всего в Полтавской области планируется собрать около 4,9 млн. тонн зерна, что на 2 млн. тонн больше, чем в прошлом году. Комплекс осенне-полевых работ продолжается.