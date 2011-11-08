АМК занялся рынками продуктов питания. Будут созданы экспертные советы

Антимонопольный комитет Украины исследует рынки продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель АМК Василий ЦУШКО сегодня во время "круглого стола".

«На сегодняшний день комитет направил требования (участникам рынка – УНИАН) для получения информации. Мы исследуем рынок молока и молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и мясопродуктов, подсолнечного масла, спирта, вина, сахара и ряда других товаров», - отметил В.ЦУШКО.

Кроме того, по его словам, АМК намерен создать экспертные советы по разным рынкам продуктов питания.

«У нас есть решение – создать экспертные советы по каждому направлению, куда будут привлекаться представители производителей, ассоциаций, науки и потребители для того, чтобы находить совместные решения, когда мы проводим исследования и расследования», - сказал В.ЦУШКО.

Как отметил заместитель председателя АМК Михаил РУСИНСКИЙ, за 9 месяцев органы комитета на рынках продовольственных товаров расследовали 30 дел о нарушении законодательства по защите экономической конкуренции, в результате чего наложены штрафы на нарушителей на сумму около 1 млн. грн.