В Крыму на пожаре сгорели более 100 голубей

В городе Белогорск в Крыму больше 100 голубей сгорели живьем в закрытых на замок клетках на пожаре в голубятнике на территории частного домовладения. Инцидент произошел поздно вечером 7 ноября, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

«Было достаточно холодно, на градуснике - минусовая температура. Чтобы птицы не замерзли, голубевод решил включить обогреватель и оставил его на ночь. Сам пошел в дом. Спустя некоторое время, трехметровое деревянное строение с пернатыми охватило огнем», - говорится в пресс-релизе.

Постройка за несколько минут сгорела дотла, в огне погибли более 100 редких птиц. Средняя стоимость пары таких голубей составляет 500 гривен.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.