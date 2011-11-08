Сегодня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» в Киеве открылся первый фестиваль вина «Wine Fest», организованный компанией «Киевский международный контрактовый ярмарок».

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии фестиваля генеральный директор ОOO «Киевский международный контрактовый ярмарок» Владимир ИВАНОВ сообщил, что общая площадь выставки составляет около 1 тыс. кв.м. В экспозиции принимают участие свыше 50 компаний из девяти регионов Украины и семи зарубежных стран.

По словам начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства агарной политики и продовольствия Михаила АГАФОНОВА, фестиваль призван познакомить гостей и жителей столицы с винодельческими традициями страны.

«В этом году чрезвычайно интересный сезон переработки винограда. Он прекрасен не только по валу, но и по тем кондициям, которые получил наш виноград. У нас есть все надежды, что после этого сезона качество нашего украинского вина поднимется еще на одну ступень. В рамках выставки будут участвовать наилучшие производители винодельческой продукции, которой они могут удовлетворить самого требовательного потребителя Украины», - сказал он.

В свою очередь председатель ассоциации «Украинское бюро винограда и вина», при содействии которой организован фестиваль, Иван ПЛАЧКОВ, отметил, что Украина имеет огромный потенциал для развития винодельческой отрасли.

«Высокая культура виноградарства и виноделия является обязательным и необходимым условием для цивилизованного развитого государства... Я убежден, что мы должны и можем реализовать потенциал Украины с точки зрения повышения культуры виноградарства и виноделия, что является обязательным условием для перехода к высоким европейским стандартам жизни», - считает он.

На выставке представлены виноконьячная продукция Украины (ТМ «Колонист», ТМ «Инкерман», ТМ «Бахчисарай», TM «Oreanda», ТМ «Французский бульвар», ТМ «Вина Гулиевых», ТМ «Солнечная долина», ТМ «АMBER», Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого, ТМ «Новый Свет», ТМ «Чизай», ТМ «Ренуаж», Салон вин «Гран Крю», «Винолюб», Dolmart Ukraine и др.), современные технологии, оборудование, упаковка для виноделия и виноградарства. В рамках фестиваля состоятся практические семинары и конференции, круглые столы по актуальным вопросам развития винодельческой промышленности и винопотребления, презентации и дегустации вин и коньяков, музыкальные выступления, трансляции кинофильмов, этногастрономические шоу от ресторанов. Также на фестивале будет создана этикетка для установления рекорда этикетки Украины. Фестиваль продлится 9 и 10 ноября.