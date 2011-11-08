Беларусь в этом году планирует экспортировать сельхозпродукцию на 2,6 млрд. долл.

Минск. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в этом году ожидается в объеме около 2,6 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий КАЗАКЕВИЧ на открытии 17-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «Продэкспо».

«За девять месяцев этого года экспорт продукции организаций только Минсельхозпрода составил около 2 млрд. долл. Это примерно на 18% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Преобладающими товарами в структуре экспорта являются молокопродукты, мясо и мясопродукты, казеин, яйцо. Беларусь поставляет продукцию в 46 стран», - сообщил В. КАЗАКЕВИЧ.

Замминистра подчеркнул, что останавливаться на достигнутом не стоит.

«Требуют решения многие вопросы, связанные с техническим переоснащением сельскохозяйственной отрасли, внедрением современных технологий, технологических линий, оборудования, применением пищевых и вкусовых добавок, оригинальной упаковки», - отметил он.

Не видит проблем В. КАЗАКЕВИЧ и в перепродаже белорусской продукции в приграничных районах России и Украины.

«Значит, нам надо работать больше, чтобы больше производить. Мы не можем предпринимать меры, потому что у нас единый Таможенный союз и у нас практически не существует границ между тремя странами. Мы не можем закрывать свою сторону, это будет ущемление других», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с поручением Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО экспорт сельхозпродукции к 2015 году и продуктов ее переработки должен составить более 7 млрд. долларов.