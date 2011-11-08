Клюев поручил проверить законность банкротства «Херсонских комбайнов»

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил создать рабочую группу из представителей различных министерств и ведомств для проведения комплексной проверки соблюдения требований законодательства в процессе перехода права собственности и осуществления процедуры банкротства на ОАО «Херсонские комбайны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

По данным Генпрокуратуры, существует три уголовных дела по продаже корпоративных прав и в отношении арбитражного управляющего предприятия. Также прокуратура принимает участие в гражданских делах в арбитражных судах на стороне Налоговой службы и ФГИУ. Генпрокуратура обязалась провести дополнительные проверки и проинформировать Межведомственную комиссию по этому делу.

А.КЛЮЕВ поручил Министерству юстиции срочно внести собственные предложения.

Кроме того, Министерство аграрной политики и продовольствия и Агентство госимущества получили поручение подготовить подробные предложения относительно перспектив развития предприятия, прежде всего, учитывая возможности выпуска отечественного комбайна. «Самое важное, чтобы завод работал, выпускал конкурентоспособную продукцию, коллектив получал приличную зарплату, развивал собственные технологии. Мы должны поднять это производство», - заявил А.КЛЮЕВ.