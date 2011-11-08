Правительство проанализирует работу «Укрспирта»

Работа Государственного концерна «Укрспирт» будет рассмотрена 10 ноября на специальном совещании по развитию спиртовой и ликероводочной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, об этом он сообщил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

«Мы должны тщательно разобраться, почему в этом году у нас только две отрасли в стране показывают спад производства - нефтепереработка и ликероводочная отрасль. Потребление алкоголя не уменьшилось. Тогда почему отрасль показывает ухудшение показателей? Необходимо безотлагательно разобраться», - заявил А.КЛЮЕВ.

Как было сообщено на заседании, по данным Госфининспекции, установлены неоднократные случаи, когда осуществлялась скрытая приватизация государственного имущества ГК «Укрспитр», несмотря на законодательный запрет приватизации, путем доведения до искусственного банкротства с помощью кредитов коммерческих банков (с передачей имущества в залог), а также путем реализации через суды имущества предприятий, входящих в состав концерна.

Кроме того, выявлена реализация спирта и его производных предприятиями концерна по ценам ниже себестоимости.

По информации Минюста, Тростянецкий и Коростышевский спиртовые заводы, соответственно в 2008 и 2009 годах, сами против себя инициировали процедуры банкротства.

Главное контрольно-ревизионное управление Украины в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») за период 2008-2009 гг. и 9 месяцев 2010 года выявило финансовые нарушения на сумму почти 1,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности. Из предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность, 44 предприятия является прибыльными, остальные – убыточными.