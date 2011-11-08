Кабмин готов пойти на удешевление кредитов для строительства теплиц в Крыму

Правительство Украины готово пойти на удешевление кредитных ставок для строительства теплиц в Автономной Республике Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на внеочередном заседании Верховного Совета АР Крым.

Он подчеркнул, что крымская земля создана для того, чтобы стать житницей для выращивания овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.

«Нужные ли колоссальные ресурсы для строительства 50 га теплиц? Нет. Нужно помочь - мы поможем. Поможем, например, удешевлением кредитных ставок, дешевой электроэнергией. Начинайте строить, привлекайте инвестиции под это дело, и они быстро окупятся», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в мае Н.АЗАРОВ заявлял, что правительство готово на 50% снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств.

«Мы готовы на 50% снизить стоимость электроэнергии и газа для теплиц. Пожалуйста, стройте, у кого есть деньги и приходите к нам за получением вот таких вот дотаций», - заявил Н.АЗАРОВ.