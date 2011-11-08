«Дельта Вилмар СНГ» строит маслоэкстракционный завод возле порта «Южный»

Российская компания «Дельта Вилмар СНГ» начала строительство маслоэкстракционного завода, который будет ежесуточно перерабатывать 1 200 тонн подсолнечника и производить 700 тонн подсолнечного масла, рядом с портом «Южный».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член совета директоров компании «Дельта Вилмар СНГ» Николай НЕСТЕРОВ во вторник, 8 ноября, выступая на церемонии забивания первой сваи под промышленный объект.

По его данным, компания-инвестор планирует потратить на строительство объектов завода в 2011-12 гг. 75 млн. грн. и ввести его в эксплуатацию не позже, чем через полтора года.

«И российские инвесторы, и руководители Одесского региона уверены, что этот проект весьма выгоден как Российской Федерации, так и Украине. Поскольку введение в действие современного комплекса по переработке подсолнечника рядом с портом «Южный» не только повысит экспортный потенциал Украины, но и создаст двести рабочих мест для местного населения», - подчеркнул представитель компании-инвестора.

Справка УНИАН. ООО «Дельта Вилмар СНГ» создано в декабре 2004 года для обеспечения рынка СНГ пищевыми маслами и жирами. Предприятие построило комплекс по перегрузке и переработке тропических масел в порту «Южный» с пропускной способностью 1500 тонн наливной продукции в сутки и 300 тонн пакетированной продукции.

Резервуарный парк вместимостью 39 тыс. тонн оснащен подъездными путями для обработки железнодорожных вагонов и автоцистерн, цельная производственная система.

МТП «Южный» основан в 1978 году, расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.