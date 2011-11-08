Порошенко считает завышенной цену на молоко в розничной торговле

Основатель корпорации «Рошен» Петр ПОРОШЕНКО считает, что цена на молоко и молочные продукты в розничной торговле является завышенной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на церемонии открытия молочно-товарного комплекса «Племзавод «Литинский» в Винницкой области.

«В Киеве сегодня никого не удивляют цены на молоко в виде 13-14 гривен за 0,7 литра - это ужасно. Представьте себе, когда производитель сдает молоко по три гривни, а продается оно по 12 гривен», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он убежден, что регулирование цен должно происходить не административным способом, а путем увеличения производства, увеличения предложения на рынке. «Объем производства молока должен быть таким, чтобы оно стало доступным для детей, доступным для того, чтобы в бесплатные завтраки в школах включали стакан молока. Доступным для того, чтобы наше общество было здоровым», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что себестоимость молока на введенном сегодня в эксплуатацию молочнотоварном комплексе будет на 30-40% дешевле, чем на аналогичных комплексах. «При стабильной курсовой политике, без всякой коррупции и эксцессов в построении взаимоотношений, я считаю, что мы можем выйти на стоимость молока намного дешевле 2,80-2,50 грн. за литр», - сказал П. Порошенко.

Он отметил, что главным потребителем продукции комплекса будет корпорация «Рошен», ведь в молочном шоколаде на вкус влияет именно качество молока. «По этому комплексу не мы будем тянуться к евростандартам, а евростандарты будут тянуться к нам, у нас качество будет намного выше», - заверил П. Порошенко.

Он отметил, что сегодня от лучшей отечественной коровы надаивают 50 кг молока в сутки. «Надо гордиться своим, надо развивать свое, надо демонстрировать, что на сегодняшний день, если правильно кормить, соблюдать условия содержания коровы, то коровы отдают долги тем, кто за ними ухаживает», - добавил основатель корпорации «Рошен».

Как сообщал УНИАН, в с. Громадское Литинского района Винницкой области введен в эксплуатацию молочно-товарный комплекс «Племзавод «Литинский», рассчитанный на 1100 коров.