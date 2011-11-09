Государство компенсирует часть затрат на строительство молочнотоварных комплексов

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр СЕНЬ заявляет, что государство компенсирует часть затрат при строительстве молочнотоварных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СЕНЬ сообщил во время визита в Винницкую область, где он принимал участие в открытии молочнотоварного комплекса «Племзавод «Литинский».

Замминистра пообещал, что государство компенсирует часть средств, потраченных на строительство этого комплекса. «Относительно поддержки, то, Алексей Иванович (ПОРОШЕНКО, генеральный директор концерна «Укрпроминвест», в состав которой входит корпорация Roshen, построившая комплекс – УНИАН), я думаю ваши специалисты оформляют документы по обеспечению частичной компенсации строительства этого комплекса. Потому что лучше поддержать того, кто построил, чем просто по копейке раздавать в каждый двор и не получать от этого серьезного эффекта», – сказал А.СЕНЬ.

Он отметил, что молочнотоварные комплексы в Украине строятся, но их недостаточно. «Поэтому ключевое внимание в следующем году будет уделено молочному скотоводству, так как мы хотим предотвратить проблемы в будущем», – заявил замминистра.

А.СЕНЬ также высказал убежденность в том, что такие комплексы как «Литинский» помогут украинским перерабатывающим предприятиям пройти сертификацию для поставки продукции не только в Россию, но и в Европу.

Молочнотоварный комплекс «Племзавод «Литинский», введенный в эксплуатацию сегодня в с. Громадское Литинского района Винницкой области, рассчитан на 1100 коров.