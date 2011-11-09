Интернет-магазин «Амбар» намерен расширить регионы присутствия на Харьков, Львов и Донецк

Интернет-магазин по продаже продуктов питания и промышленных товаров «Амбар» начал формирование национальной сети сортировочных баз.

Как сообщили УНИАН в компании, в ближайшие полгода планируется открыть сортировочные базы в Харькове, Львове и Донецке, расширив в этих городах регионы присутствия по приобретению и доставке товаров на дом и в офис.

Сегодня магазин оперирует тремя базами — двумя в Киеве (на массивах «Теремки» и «Троещина») и одной в Виннице. «Эти базы располагаются на территории торговых центров МЕТРО, в них обрабатываются и рассортировываются заказы», - пояснили в компании. Собеседник агентства добавил, что онлайн-магазин является официальным партнером сети центров оптовой торговли «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», поэтому вся продукция, реализуемая через сайт, поставляется со складов сети.

Интернет-магазин также озвучил планы по увеличению товарооборота в 1,5 раза в текущем году по сравнению с прошлым годом. Основанием для предполагаемого увеличения товарооборота в магазине считают растущее количество интернет-пользователей в Украине, рост популярности покупок через интернет, а также высокие требования «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» к качеству товаров. При этом отмечается тенденция роста популярности доставки продукции не только на дом, но и в офисы. По данным аналитиков интернет-магазина, 35% пользователей сайта, совершивших от двух и более заказов, становятся постоянными покупателями магазина. При этом наибольшим спросом у покупателей, оценивших удобство покупок через интернет, пользуются памперсы, детское питание, соки/воды, крупы/макароны, кофе/чай, бытовая химия.

Согласно исследованию покупательских предпочтений, проведенных сайтом магазина "Амбар", среди основных причин для совершения покупки через интернет магазин являются: экономия времени и возможность оптимизировать семейный бюджет (отсутствие спонтанных покупок), низкая стоимость доставки продуктов и доступная минимальная сумма заказа, широкий ассортимент товаров, оптимальное соотношение цена-качество, наличие системы лояльности для постоянных покупателей, а также быстрота оформления заказа (с помощью функции «Мои любимые товары» сделать заказ можно за 2 минуты). Немаловажным для потребителей является и наличие выбора способа оплаты за товары — при получении наличными, либо по безналичному расчету или электронными деньгами.

Справка УНИАН.Интернет-магазин «Амбар» работает с 2009 года в Киеве и Виннице. В ассортименте магазина представлены продукты питания, детские товары, канцелярские принадлежности, зоотовары, автоаксессуары. Магазин является официальным партнером сети «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».