Завтра в большинстве регионов Украины пройдет мокрый снег. Днем до 4° тепла

Завтра в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег, днем до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег, на юге с дождем, только в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на побережье морей 2-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Одесской области, на юге Крыма и в Закарпатье 5-9° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° морозу, днем 0-4° тепла.

В столице облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.