АМКУ рекомендует 14 хлебозаводам Хмельницкой обл. исправить ценовую ситуацию

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало 14 хлебозаводам области воздержаться от действий, приводящих к безосновательному повышению цен или созданию искусственного дефицита хлеба и хлебобулочных изделий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, с августа до середины октября этого года в Украине на 10,6% снизились цены на пшеничную муку. В частности, в августе максимальная цена пшеничной муки высшего сорта была 3300 грн./т, а уже в конце сентября 2950 грн/т. Максимальные цены на пшеничную муку первого сорта снизились (на 8,4%) соответственно с августа 3000 грн/т до 2750 грн/т в октябре 2011 года.

Максимальные цены на зерно пшеницы второго класса на начало сентября 2011г. составили 1770 грн/т, а по состоянию на 14 октября - 1750 грн/т.

«В Хмельницкой области в течение этого времени цены на муку пшеничную высшего сорта практически не менялись, на муку пшеничную первого сорта снизились на 7,4%», - отметил он.

В. ОЛУЙКО добавил, что некоторые хлебопекарные предприятия области входят в состав вертикально интегрированных структур, в состав которых также входят крупные поставщики зерна и муки (мукомольные предприятия). Таким образом, осуществляя переработку зерна на муку на давальческих условиях в пределах группы субъектов, хлебопекарное предприятие имеет резервы для снижения затрат на муку, и, как следствие, себестоимости хлеба и оптово-отпускных цен на него.

«Учитывая ценовую ситуацию на рынке зерна и муки пшеничной, сейчас отсутствуют объективные экономические основания для роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, которые являются продуктом социального значения. Средняя цена на хлеб из муки высшего сорта на конец августа составляла 3,98 грн/кг и в период до октября 2011 года без изменений, на хлеб из муки первого сорта на конец августа составляла 3,61 грн/кг и остается неизменной на сегодняшний день, несмотря на снижение цен на муку и зерно пшеницы. Анализ экономической ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий с июля до октября 2011 года показал отсутствие объективных экономических причин (дефицита муки, рост затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий и/или инфляционные процессы), которые могли бы обусловить существенный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия», - пояснил глава отделения АМКУ.

В. ОЛУЙКО добавил, что в структуре себестоимости производства хлеба и хлебобулочных изделий затраты на муку занимают около 50%.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины проводит исследование рынков продуктов питания и намерен создать экспертные советы по различным рынкам пищевых продуктов.