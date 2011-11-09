Сбор зерновых в Украине намного меньше, чем можно получить – посол Нидерландов

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Питер Ян ВОЛТЕРС считает, что общий сбор зерновых в Украине намного меньше, чем можно было бы получить.

Об этом посол Королевства Нидерланды в Украине П. ВОЛТЕРС сказал 9 ноября во время пресс-конференции в Виннице.

«Несмотря на то, что Украину считают житницей Европы, мы уже несколько лет наблюдаем, как, имея очень хорошие урожаи, общий сбор зерновых здесь гораздо меньше, чем можно было получить», - сказал посол.

Он отметил, что Украина и Нидерланды должны совместно решать задачу обеспечения продовольственной безопасности в мире.

«Я не считаю наши страны конкурентами, ведь мы совместно должны решать задачу обеспечения мировой продовольственной безопасности. Мир сейчас не производит в достаточном количестве качественных продуктов, чтобы прокормить все население планеты. Поэтому мы считаем необходимым инвестировать в то, чтобы увеличить объемы производства качественных продуктов питания. Винницкая область в этом контексте является очень важным для нас партнером, учитывая ее аграрную специализацию», - отметил посол.

П. ВОЛТЕРС считает, что голландскому агробизнесу есть чем поделиться с винницкими коллегами учитывая то, что Нидерланды являются мировым лидером по технологиям выращивания, хранения и переработки фруктов, овощей и картофеля.

Справка УНИАН. Внешнеторговый оборот Винниччины с Королевством Нидерландов за 2010 год составил 22,8 млн. долл. США. В 2010 году объемы поставок экспортной продукции предприятий Винницкой области в Королевство Нидерланды по сравнению с 2009 годом возросли на 72,2% и составили 10,2 млн. долл. США. Объемы импортных поступлений сократились на 20% и составили 12,6 млн. долл. США.

По состоянию на 1 августа 2011 г. в экономику Винницкой области вложено 2,91 млн. долл. США иностранных инвестиций из Королевства Нидерланды, что составляет 1,33% от общей суммы прямых иностранных инвестиций в области.