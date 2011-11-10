В Харьковской области горела перепелиная ферма. Причина пожара устанавливается

В поселке Новая Покровка Чугуевского района Харьковской области горела перепелиная ферма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел на территории сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Агротон» вчера, около 19.30.

Огнем была охвачена крыша здания птичника на площади около 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 20.25. В результате пожара птица не пострадала.

Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.