В Харьковской области горела перепелиная ферма. Причина пожара устанавливается
11:00, 10 ноября 2011Агро
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В поселке Новая Покровка Чугуевского района Харьковской области горела перепелиная ферма.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел на территории сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Агротон» вчера, около 19.30.
Огнем была охвачена крыша здания птичника на площади около 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 20.25. В результате пожара птица не пострадала.
Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
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